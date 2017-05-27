Появились фото с места крушения поездов в Каменец-Подольском

В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что столкнулись пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

"В результате столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении.

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