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    Хотел как лучше: водитель заехал в метро Берлина, чтобы не сбить велосипед

    (обновлено: )6010
    Водитель не справился с управлением и въехал на платформу одной из станций метрополитена. Три человека получили легкие травмы, еще трое пострадали сильнее, они были доставлены в больницу.
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    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Берлине водитель автомобиля, уходя от столкновения с велосипедистом, въехал на станцию метро, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Инцидент произошел в пятницу вечером в центральной части города. СМИ сообщили, что водитель не справился с управлением и въехал на платформу одной из станций метрополитена.

    Три человека получили легкие травмы, еще трое пострадали сильнее, они были доставлены в больницу.

    Полиция по показаниям очевидцев сообщила, что инцидент не является умышленным.

    Напомним, в Киеве в ночь на субботу произошло ДТП с участием автомобиля, которым, предположительно, управлял сотрудник Генеральной прокуратуры.

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