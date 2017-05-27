Хотел как лучше: водитель заехал в метро Берлина, чтобы не сбить велосипед

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Берлине водитель автомобиля, уходя от столкновения с велосипедистом, въехал на станцию метро, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в пятницу вечером в центральной части города. СМИ сообщили, что водитель не справился с управлением и въехал на платформу одной из станций метрополитена.

Три человека получили легкие травмы, еще трое пострадали сильнее, они были доставлены в больницу.

Полиция по показаниям очевидцев сообщила, что инцидент не является умышленным.

Напомним, в Киеве в ночь на субботу произошло ДТП с участием автомобиля, которым, предположительно, управлял сотрудник Генеральной прокуратуры.