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    Киев

    Под поездом на станции метро "Дарница" в Киеве погиб мужчина

    (обновлено: )49
    В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что при попытке проехаться на вагоне поезда между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер.
    Мост Метро в Киеве. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции "Дарница" под поездом метро погиб мужчина в результате падения на рельсы, сообщила очевидец происшествия Марианна Вторушина в соцсети Facebook.

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    "С моста под метро на Дарнице бросился мужчина… Насмерть", — написала она. 

    По ее словам, движение метро остановили, пока поднимали тело с рельсов.

    Между тем, в КП "Киевский метрополитен" сообищили, что при попытке проехаться на вагоне поезда между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер. Полиция выясняет все обстоятельства. "Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения", — призвали в метрополитене.

    Напомним, в метро Харькова утром 11 мая умер мужчина.

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