Под поездом на станции метро "Дарница" в Киеве погиб мужчина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции "Дарница" под поездом метро погиб мужчина в результате падения на рельсы, сообщила очевидец происшествия Марианна Вторушина в соцсети Facebook.

"С моста под метро на Дарнице бросился мужчина… Насмерть", — написала она.

По ее словам, движение метро остановили, пока поднимали тело с рельсов.

Между тем, в КП "Киевский метрополитен" сообищили, что при попытке проехаться на вагоне поезда между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер. Полиция выясняет все обстоятельства. "Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения", — призвали в метрополитене.

Напомним, в метро Харькова утром 11 мая умер мужчина.