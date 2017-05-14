Крушение поезда с 70 пассажирами в Греции

Скорый поезд Intercity 58 Афины – Салоники в 21.45 сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги – он въехал в цокольный этаж.

В крушении поезда погибли два человек, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE. Помимо этого три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет "скорой помощи" и врачей.

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