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    Фотоленты

    Крушение поезда с 70 пассажирами в Греции

    (обновлено: )45
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда в Греции
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr

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    Крушение поезда в Греции

    Скорый поезд Intercity 58 Афины – Салоники в 21.45 сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги – он въехал в цокольный этаж.

    В крушении поезда погибли два человек, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE. Помимо этого три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

    Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

    В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет "скорой помощи" и врачей.

    Смотрите также: Крушение автобуса с туристами в Турции: число жертв растет

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