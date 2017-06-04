В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд – СМИ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Koelnische Rundschau.

По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые.