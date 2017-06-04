наверх
04.06.201723:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд – СМИ

    170
    Согласно информации, авария произошла в воскресенье. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал. В результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути.
    Скоростной поезд в Кельне
    Koelnische Rundschau

    МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Koelnische Rundschau.

    В поезде убиты вступившиеся за мусульманок
    Канал euronews на Youtube
    Двое мужчин, вступившиеся за мусульманок, убиты в поезде в США

    По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

    Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников Греции, есть раненые.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве