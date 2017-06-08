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    Человек попал под поезд в метро Киева на станции "Академгородок"

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    Как сообщили в Киевском метрополитене, человек попал под поезд на красной ветке, на станции "Академгородок". В связи с этим, поезда едут только до или от станции "Святошин".
    Киевский метрополитен
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева на станции "Аадемгородок" человек попал под поезд, сообщил КП "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.

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    "Внимание! Красная ветка! Едем только до и от станции "Святошин". На "Академгородке" человек под поездом", — отмечается в сообщении. Пока других подробностей не сообщается.

    Напомним, 28 мая в Киеве возле станции "Дарница" под поездом метро погиб мужчина в результате падения на рельсы.

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