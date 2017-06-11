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    Египет начал тестовое введение электронных виз

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    Власти сообщили, что полномасштабное введение электронных виз произойдет "в ближайшее время". Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня, однако отложил этот шаг по техническим причинам.
    Египетский флаг
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Минтуризма Египта совместно с МИД, МВД, а также минавиации страны вводит тестовую систему электронных виз, заявил министр туризма Египта Яхья Рашид.

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    "Закончена подготовка, касающаяся введения проекта электронных виз, в координации с профильными министерствами и для реализации указаний руководства страны ввиду особой важности этого проекта для привлечения большего числа туристов в Египет", — отметил он, пишет египетская газета "Аш-Шурук".

    По словам министра, полномасштабное введение электронных виз произойдет "в ближайшее время".

    По словам министра туризма Египта, благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. По словам министра, электронные визы можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

    Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня, однако отложил этот шаг по техническим причинам.

    Ранее также сообщалось, что правительство Египта решило сохранить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов.

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