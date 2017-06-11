Египет начал тестовое введение электронных виз

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Минтуризма Египта совместно с МИД, МВД, а также минавиации страны вводит тестовую систему электронных виз, заявил министр туризма Египта Яхья Рашид.

"Закончена подготовка, касающаяся введения проекта электронных виз, в координации с профильными министерствами и для реализации указаний руководства страны ввиду особой важности этого проекта для привлечения большего числа туристов в Египет", — отметил он, пишет египетская газета "Аш-Шурук".

По словам министра, полномасштабное введение электронных виз произойдет "в ближайшее время".

По словам министра туризма Египта, благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. По словам министра, электронные визы можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня, однако отложил этот шаг по техническим причинам.

Ранее также сообщалось, что правительство Египта решило сохранить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов.