Трамп собирается в Египет

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени посетить Египет.

Как передает агентство Франс Пресс, об этом он сказал во время переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мы совершенно точно очень скоро запланируем это", — сказал американский лидер перед началом двусторонних переговоров с Ас-Сиси в Эр-Рияде.

Ранее канцелярия главы Египта сообщила, что американский лидер в ходе телефонного разговора со своим египетским коллегой выразил желание посетить с визитом Каир при ближайшей возможности. Согласно заявлению канцелярии, в ходе разговора Трамп подчеркнул "силу стратегических отношений между Египтом и США и его стремление продолжить развитие сотрудничества".

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в качестве первого пункта своего первого зарубежного турне. Ранее сообщалось, что в ходе визита он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.