наверх
21.05.201721:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп собирается в Египет

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (50)

    (обновлено: )82
    Канцелярия главы Египта сообщила, что американский лидер в ходе телефонного разговора со своим египетским коллегой выразил желание посетить с визитом Каир при ближайшей возможности.
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени посетить Египет.

    Трамп и Тиллерсон станцевали на приёме у короля Саудовской Аравии
    Канал RT на Youtube
    Танец Трампа на приеме у короля Саудовской Аравии

    Как передает агентство Франс Пресс, об этом он сказал во время переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    "Мы совершенно точно очень скоро запланируем это", — сказал американский лидер перед началом двусторонних переговоров с Ас-Сиси в Эр-Рияде.

    Ранее канцелярия главы Египта сообщила, что американский лидер в ходе телефонного разговора со своим египетским коллегой выразил желание посетить с визитом Каир при ближайшей возможности. Согласно заявлению канцелярии, в ходе разговора Трамп подчеркнул "силу стратегических отношений между Египтом и США и его стремление продолжить развитие сотрудничества".

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в качестве первого пункта своего первого зарубежного турне. Ранее сообщалось, что в ходе визита он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Логотип Facebook
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев