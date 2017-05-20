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    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (49)

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    В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий.
    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 мая, прибыл в Саудовскую Аравию, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия". 

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    Это дебютный зарубежный визит Трампа в качестве главы государства.

    В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.

    Как ожидается, главными темами переговоров Трампа с саудовским руководством станут борьба с терроризмом и политика Ирана на Ближнем Востоке, также ожидается подписание крупных контрактов, в том числе по закупке американских вооружений.

    Во время визита Трампа власти королевства проведут форум по борьбе с терроризмом с участием около 200 ученых и богословов со всего мира.

    Кроме Саудовской Аравии Трамп посетит Израиль, Ватикан и Италию, а также саммит НАТО в Брюсселе и саммит "большой семерки" на Сицилии. 

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