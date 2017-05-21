СМИ узнали цели визита Трампа в Израиль и Палестину

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Президент Дональд Трамп посетит Израиль и Палестину с целью перезапустить мирные переговоры между конфликтующими сторонами, заявили газете "Гаарец" источники в Белом доме.

"Президент полагает, что мир возможен, что новый подход может сработать, однако он знает, что мы находимся на ранней стадии. Поэтому мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано", — приводит издание слова источников. Поскольку американское правительство находится на ранних стадиях подготовки мирного процесса, оно намерено действовать осторожно, поясняет газета.

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Как сообщается, в ходе визитов Трамп призовет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса "предпринять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров между сторонами". Источники газеты пояснили, что Трамп напомнит Нетаньяху о необходимости ограничения израильского строительства на территориях и улучшения состояния палестинской экономики. Во время встречи с Аббасом американский президент вновь призовет Палестинскую автономию воздержаться от "агрессивного подстрекательства" по отношению к Израилю.

По словам источников издания, Трамп собирается посвятить свой визит в Израиль "восстановлению и улучшению" двусторонних американо-израильских отношений, которые в течение восьми лет президентства Барака Обамы переживали "сложный период". "У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь", — заключили источники газеты.

В начале следующей недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады — древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Трамп также собирается встретиться с палестинским лидером Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.