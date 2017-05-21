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    Сооснователь Twitter сожалеет, что микроблог помог Трампу стать президентом

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    По мнению Эвана Уильямса, интернет "испорчен", и все больше людей осознают это: "Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого".
    Соцсеть Twitter. Архивное фото
    AFP Photo/EMMANUEL DUNAND

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Сооснователь микроблогов Twitter Эван Уильямс сожалеет о том, что его соцсеть могла помочь Дональду Трампу стать президентом США, как говорил сам Трамп.

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    "Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею", — заявил он в интервью газете New York Times.

    По мнению Уильямса, интернет "испорчен", и все больше людей осознают это.

    "Я думал, когда все смогут говорить свободно, обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше. Я был неправ насчет этого", — объяснил он.

    Социальная сеть Twitter была основана в 2006 году Эваном Уильямсом, Джеком Дорси и Бизом Стоуном. Двумя годами позже Уильямс стал президентом компании. В 2010 году он покинул должность главы Twitter, его на этом посту сменил Дик Костоло.

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