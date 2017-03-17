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    Facebook, Google и Twitter грозит штраф в ЕС за нарушение прав потребителей

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    В декабре прошлого года европейские власти разослали компаниям письма с уведомлениями, что некоторые условия предоставления услуг соцсетями идут вразрез с европейским законодательством о защите прав потребителей.
    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Власти ЕС дали компаниям Facebook, Google и Twitter месяц на то, чтобы они привели свои условия оказания услуг в соответствие с европейским законодательством о защите прав потребителей, в ином случае компаниям грозят штрафы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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    По данным агентства, в декабре прошлого года власти разослали компаниям письма с уведомлениями, что некоторые условия предоставления услуг соцсетями идут вразрез с европейским законодательством о защите прав потребителей.

    Например, власти подвергли критике тот факт, что пользователи не могут обратиться в суд в своей стране проживания, а обязаны с этой целью ехать в Калифорнию, где расположены офисы компаний, пишет агентство.

    Также власти выступили против того, что соцсети четко не помечают спонсорский контент и требуют от пользователей отказываться от своих обязательных прав, таких, как право расторжения договора. Помимо этого осуждается чрезмерная власть компаний, которые по своему усмотрению определяют степень пригодности созданного пользователями контента. В случае с Google опасения властей касаются социальной сети Google+. Сами компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

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    По словам источника агентства, представители компаний предложили некоторые пути решения проблемы и уже обсудили их с европейскими властями в четверг. Источник добавил, что встреча прошла конструктивно.

    Агентство отмечает, что эти меры поддерживает Еврокомиссия, которая может наложить штрафы, если требования не будут соблюдаться.

    Ранее сообщалось, что Facebook будет снимать эксклюзивные шоу и сериалы. 

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