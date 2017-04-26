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    Трамп поздравил свою супругу с днем рождения в Twitter

    (обновлено: )10410
    Глава американского государства Дональд Трамп разместил в Twitter фотографию, на которой он с супругой Меланией совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации.
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.

    "С Днем рождения нашу первую леди США Меланью", — написал президент и сопроводил свой пост фотографией, на которой он с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации. На фотографии написано поздравление, подписано сегодняшним днем.

    Первой леди США, родившейся в Словении модели Меланье Трамп, сегодня исполнилось 47 лет.

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