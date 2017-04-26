Трамп поздравил свою супругу с днем рождения в Twitter

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.

"С Днем рождения нашу первую леди США Меланью", — написал президент и сопроводил свой пост фотографией, на которой он с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации. На фотографии написано поздравление, подписано сегодняшним днем.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 апреля 2017 г.

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Первой леди США, родившейся в Словении модели Меланье Трамп, сегодня исполнилось 47 лет.