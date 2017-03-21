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    Правительство Египта передумало повышать стоимость визы

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    Стоимость многократной шестимесячной визы в страну составит 60 долларов, а однократной въездной визы - 25 долларов. Решение о подорожании могут рассмотреть позже.
    Сфинкс и пирамида Хеопса в Долине Гиза в Египте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Правительство Египта решило сохранить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов, сообщает новостной портал "Йоум7".

    Министр туризма Египта Яхья Рашед по итогам заседания кабинета министров заявил, что стоимость многократной шестимесячной визы составит 60 долларов.

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    Ранее в местных СМИ появлялась информация о повышении с 1 марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года. Как заявлял председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери, решение по увеличению стоимости визы в страну до 60 долларов может быть пересмотрено.

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