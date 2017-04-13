МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Египет

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует гражданам пересмотреть планы по посещению Египта в ближайшие три месяца. Об этом говорится на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Власти Египта с 10 апреля ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Дипломаты призывают по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в Египет, в том числе с туристической целью.

"Указанные предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в том числе ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности", — говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано взвесить имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неукоснительно следовать таким советам:

— категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;

— проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта следует проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха МИД советует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

"Повышенное внимание рекомендовано проявлять во время празднования в Египте религиозных (в том числе христианских) праздников, и по возможности воздерживаться от посещения религиозных святынь", — добавили в МИД.

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В минувшее воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.