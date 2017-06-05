Египет объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Египет вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявил в понедельник утром МИД арабской республики.

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"Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — приводится в тексте официального представителя МИД страны.

Ранее сообщалось, что Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Разрыв отношений произошел, "по причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".