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    Египет объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (622)

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    Согласно заявлению МИД Египта, правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта.
    Египетский флаг
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Египет вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявил в понедельник утром МИД арабской республики.

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    "Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — приводится в тексте официального представителя МИД страны.

    Ранее сообщалось, что Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Разрыв отношений произошел, "по причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

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