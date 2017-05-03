Назойливых торговцев в Египте будут штрафовать на $500

Канал RT в Youtube Теракты в Египте: кровавые последствия взрыва в Александрии Торговцев сувенирами, назойливо пристающих к туристам, осматривающим достопримечательности в Египте, будут штрафовать на сумму от трех до десяти тысяч египетских фунтов (167 – 556 долларов США – Ред.), сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на министра по делам памятников древности и культурного наследия Египта Халеда аль-Анани.

По словам чиновника, соответствующая поправка в закон о памятниках и культурном наследии Египта была одобрена в среду египетским правительством.

Кроме того, в числе поправок — ужесточение наказания вплоть до пожизненного заключения за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками, нанесение ущерба памятникам Египта.

Ранее сообщалось, что правительство Египта решило сохранить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов. В феврале в местных СМИ появлялась информация о повышении с 1 марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года.