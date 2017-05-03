Назойливых торговцев в Египте будут штрафовать на $500

Йоум7" со ссылкой на министра по делам памятников древности и культурного наследия Египта Халеда аль-Анани.
По словам чиновника, соответствующая поправка в закон о памятниках и культурном наследии Египта была одобрена в среду египетским правительством.
Кроме того, в числе поправок — ужесточение наказания вплоть до пожизненного заключения за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками, нанесение ущерба памятникам Египта.
Ранее сообщалось, что правительство Египта решило сохранить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов. В феврале в местных СМИ появлялась информация о повышении с 1 марта стоимости туристической визы в Египет с 25 до 60 долларов. Позднее власти Египта сообщили о переносе сроков повышения стоимости въездных виз на 1 июля этого года.