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    Постпред США призвала Совет ООН принять "мощную" резолюцию по Украине

    (обновлено: )27705
    По словам Хейли, соблюдение прав человека – очень важное направление деятельности ООН, которым должен заниматься не только один отдельно определенный орган, но также другие, в том числе Совбез.
    Никки Хейли
    wikipedia

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала Совет ООН по правам человека принять мощную резолюцию по ситуации в Украине. 

    Руслан Бортник
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    "На этой сессии Совета крайне важно принять мощные, насколько это возможно, решения о критической ситуации в сфере прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Белоруссии и Украине, а также по предотвращению в дальнейшем нарушений и злоупотреблений правами человека в этих странах", — подчеркнула представитель США во время заседания Совета в Женеве, передает "Укринформ".

    По словам Хейли, соблюдение прав человека – очень важное направление деятельности ООН, которым должен заниматься не только один отдельно определенный орган, но также другие, в том числе Совбез.

    Она подчеркнула, что в состав Совета ООН по правам человека входит много стран, где происходит нарушение прав человека. "Быть членом этого Совета – привилегия, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна занимать место за этим столом", — заявила Хейли.

    Она подчеркнула, что Совет ООН по правам человека должен стать "более эффективным, более подотчетным и более отзывчивым".

    Ранее Хейли заявляла, что Вашингтон не отменит и не ослабит штрафные санкции в отношении России.

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