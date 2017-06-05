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    Постпред США при ООН заявила о сохранении санкций в отношении России

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (364)

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    По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, уменьшения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Вашингтон не отменит и не ослабит штрафные санкции в отношении России, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, 4 июня, как сообщает DW.

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    "Уменьшения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей", — заявила дипломат в ответ на вопрос ведущего о предполагаемой попытке Белого дома надавить на Госдепартамент с целью инициировать процесс снятия санкций с РФ в первые недели правления Трампа.

    Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в ход выборов в США, Хейли заявила: "Мы абсолютно уверены, что Россия вмешалась в выборы".

    По ее словам, Конгресс занимается расследованием этого дела и необходимо приложить все усилия для того, чтобы в ближайшее время представить общественности связанные с ним факты.

    Касательно материала The Washington Post о попытках зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера установить секретные каналы связи с РФ, Хейли заявила, что ей об этом ничего неизвестно, добавив, что необходимо дождаться конкретных фактов, обосновывающих это "предположение".

    В настоящее время в конгрессе США ведется расследование по поводу имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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