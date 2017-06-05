Постпред США при ООН заявила о сохранении санкций в отношении России

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Вашингтон не отменит и не ослабит штрафные санкции в отношении России, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, 4 июня, как сообщает DW.

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"Уменьшения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей", — заявила дипломат в ответ на вопрос ведущего о предполагаемой попытке Белого дома надавить на Госдепартамент с целью инициировать процесс снятия санкций с РФ в первые недели правления Трампа.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в ход выборов в США, Хейли заявила: "Мы абсолютно уверены, что Россия вмешалась в выборы".

По ее словам, Конгресс занимается расследованием этого дела и необходимо приложить все усилия для того, чтобы в ближайшее время представить общественности связанные с ним факты.

Касательно материала The Washington Post о попытках зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера установить секретные каналы связи с РФ, Хейли заявила, что ей об этом ничего неизвестно, добавив, что необходимо дождаться конкретных фактов, обосновывающих это "предположение".

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование по поводу имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".