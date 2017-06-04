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    В Британии заявили о беспрецедентном росте террористической угрозы

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (172)

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    По информации СМИ, источник в Уайтхолле сообщил о беспрецедентном росте террористической угрозы – с 2013 по март 2017 года было раскрыто 13 террористических заговоров, за последние 70 дней – уже восемь.
    Теракты в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В Великобритании отмечается беспрецедентный рост террористической угрозы – за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве.

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    "Источник в Уайтхолле сообщает о беспрецедентном росте террористической угрозы – с 2013 по март 2017 года было раскрыто 13 террористических заговоров, за последние 70 дней – уже восемь", — сообщает телеканал.

    Ранее британское правительство отказалось повышать в стране уровень террористической угрозы, несмотря на три произошедшие с конца марта теракта.

    Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

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