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    Полиция задержала 12 человек по делу о теракте в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (167)

    (обновлено: )155
    СМИ сообщают, что из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Согласно информации, женщин увезли на двух полицейских микроавтобусах.
    На месте теракта рядом с Лондонским мостом
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье днем правоохранители задержали 12 человек по подозрению в причастности к произошедшему накануне в Лондоне теракту. Об этом сообщил Скотланд-Ярд.

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    "Представители контртеррористического управления полиции этим утром задержали 12 человек по подозрению в причастности к инциденту у Лондонского моста. Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", — говорится в заявлении полиции.

    Скотланд-Ярд не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

    "Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — сообщает агентство.

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

    В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.

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