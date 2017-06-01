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    Утечки из Белого дома. Минюст США разрешил следить за журналистами

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    По данным влиятельного американского издания, в администрации Трампа считают наиболее вероятным, что лицом, которое сливало секретные сведения, был некий военный чиновник, занимавший высокий пост в службе разведки, но уже вышедший на пенсию.
    В Вашингтоне по периметру Белого дома устанавливается дополнительные ограждения в целях усиления безопасности.
    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство юстиции США получило ордер на электронную слежку за рядом журналистов в рамках расследования утечек из Белого дома в СМИ, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

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    Carlos Barria/REUTERS
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    Журналисты, ставшие объектами слежки, были получателями информации от лица, сливавшего секретные сведения, говорится в сообщении.

    По информации собеседника издания, в администрации считают наиболее вероятным, что таким лицом был некий военный чиновник, занимавший высокий пост в службе разведки, но уже вышедший на пенсию.

    Предполагается, что он получал информацию от людей из Белого дома, оставшихся после ухода администрации президента Барака Обамы. Как отмечает источник, речь идет о трех сотрудниках, которые либо уже были отстранены от службы, либо будут уволены в ближайшее время.

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    Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.

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