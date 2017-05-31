Число американцев, выступающих за импичмент Трампа, резко возросло

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Число американцев, выступающих за импичмент президента США Дональда Трампа, выросло до 43%, свидетельствуют результаты опроса издания Politico и компании Morning Consult.

Неделей ранее за импичмент Трампа выступали 38% опрошенных американцев.

Согласно данным опроса, против импичмента Трампа высказались 45% респондентов. На прошлой неделе этот показатель составил 46%.

Сообщается, что более половины сторонников импичмента заявили, что процедура отстранения от должности президента должна состояться "вне зависимости от того, совершил ли он правонарушения, подлежащие импичменту, или нет".

Опрос проводился 25-30 мая среди 1991 опрошенных. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта.