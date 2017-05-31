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    Число американцев, выступающих за импичмент Трампа, резко возросло

    (обновлено: )12011
    Согласно данным проведенного опроса, еще на прошлой неделе за импичмент президента США Дональда Трампа выступали 38% американцев, сейчас это число возросло на 10%.
    Протесты против Дональда Трампа в Калифорнии
    @realFireNunes

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Число американцев, выступающих за импичмент президента США Дональда Трампа, выросло до 43%, свидетельствуют результаты опроса издания Politico и компании Morning Consult.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    Неделей ранее за импичмент Трампа выступали 38% опрошенных американцев.

    Согласно данным опроса, против импичмента Трампа высказались 45% респондентов. На прошлой неделе этот показатель составил 46%.

    Сообщается, что более половины сторонников импичмента заявили, что процедура отстранения от должности президента должна состояться "вне зависимости от того, совершил ли он правонарушения, подлежащие импичменту, или нет".

    Опрос проводился 25-30 мая среди 1991 опрошенных. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта.

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