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    Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции в Украине

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    Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в Европарламенте, заявила, что Украина предпринимает болезненные реформы, и "многое было сделано в последние годы" в этом направлении.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 31 мая – РИА Новости Украина. Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции в Украине, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в Европарламенте.

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    Украинское фото
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    Между тем, по ее словам, в Украине многое было сделано за последние годы на пути реформ.

    "Да, коррупция по-прежнему высока, да, необходимо продолжать реформы, но работа идет, мы их (Украину) поддерживаем и работаем с ними. Многие из вас говорят, что мы должны поддерживать Украину, это сосед, это друг, это союзник, у которого очень сложная ситуация", — сказала она, закрывая дебаты в Европарламенте.

    Мальмстрем добавила, что Украина предпринимает болезненные реформы, и "многое было сделано в последние годы" в этом направлении.

    Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что исход борьбы Украины с коррупцией зависит от того, останется ли страна на европейском пути развития.

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