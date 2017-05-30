Польша экстрадировала австрийца, обвиняемого в преступлениях в Донбассе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Суд в Польше дал добро на экстрадицию на родину австрийца, обвиняемого в военных преступлениях в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры австрийского города Винер-Нойштадт Эрих Хабитцль.

По его словам, с понедельника мужчина находится в полицейском следственном изоляторе. "Он будет допрошен полицией и компетентным прокурором", — сказал собеседник агентства, добавив, что решение о дальнейшем пребывании задержанного в СИЗО будет принято, скорее всего, в среду вечером, что, в том числе, будет зависеть от результатов допроса.

Как сообщил Хабитцль, в целом срок задержания его для расследования в СИЗО может составить не более 14 дней.

По данным следствия, уроженец Форарльберга 25-летний Бенджамин Ф. обвиняется в том, что он в начале 2016 года сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны". Хабитцль ранее уточнял, что, по версии следствия, свои преступления задержанный совершал в ходе боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

Вместе с тем, по информации издания profil, который побеседовал с его бывшим сослуживцем, задержанный не принимал непосредственного участия в боевых действиях, занимаясь лишь транспортировкой погибших с поля боя.

Кроме того, австрийцу также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать в Украину.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.