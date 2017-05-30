ОБСЕ: вооружение силовиков есть за пределами мест хранения в Донбассе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение силовиков за пределами специальных мест хранения в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе СММ.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В подконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения 28 мая наблюдатели видели 12 неподвижных самоходных гаубиц (11 2С3 "Акация", 152 миллиметра, и одну 2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра) на железнодорожной станции в городе Рубежное, а также 16 самоходных гаубиц (девять 2С1 и семь 2С3) и зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10", 120 миллиметров), стоявших вблизи села Золотаревка", — сказали в пресс-службе.

По ее данным, также 28 мая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть БМП-2 неподалеку от линии соприкосновения у поселка городского типа Новотошковское, два бронеавтомобиля "КрАЗ Кугуар" с установленными на них крупнокалиберными пулеметами близ населенного пункта Золотое и два плавучих транспортера (ПТС-2) близ подконтрольных украинским силовикам Муратово и Капитаново.

"Двадцать восьмого мая члены патруля миссии еще раз посетили постоянное место хранения вооружений ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и отметила наличие там всего вооружения, которое ранее было верифицировано как отведенное в это место хранения", — добавили в СММ ОБСЕ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические