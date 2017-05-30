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    ОБСЕ способствует прекращению агрессии РФ в Донбассе - Климкин

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    Глава МИД подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей неподконтрольной территории Донбасса, чтобы предупредить поставки военной техники, боеприпасов.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Миссия ОБСЕ в Донбассе способствует прекращению российской агрессии считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

    "ОБСЕ является единственным институтом, который своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии" — заявил министр во время встречи 29 мая с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ.

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    В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости выполнения Россией и ополченцами минских договоренностей, уточнили в МИД.

    "Министр Климкин высоко оценил усилия ОБСЕ, направленные на стабилизацию ситуации на Донбассе, а также ключевую роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в осуществлении эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей", — говорится в сообщении внешне политического ведомства.

    Также отмечается, что Климкин подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа СММ ко всей неподконтрольной территории Донбасса, чтобы "предупредить поставки из России военной техники, боеприпасов и боевиков".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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