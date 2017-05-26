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    "Зверь" Трампа не смог пролезть в ворота королевского дворца в Брюсселе

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    Президент США Дональд Трамп участвовал в саммите НАТО в Брюсселе. Служебный автомобиль главы Белого дома по прозвищу "Зверь" из-за габаритов не смог въехать в ворота королевского дворца.
    Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Служебная машина президента США Дональда Трампа не смогла въехать в ворота королевского дворца в Брюсселе из-за габаритов, сообщила в пятницу газета Libre Belgique.

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    Канал на Youtube Ruptly TV
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    В Брюсселе, как сообщалось ранее, Трампа в среду принимал король бельгийцев Филипп.

    В результате, по данным издания, Трампу пришлось пересечь королевский двор пешком, что было предусмотрено спецслужбами.

    Президент США 25 мая участвовал в саммите НАТО в Брюсселе. Служебный автомобиль президента США по прозвищу "Зверь" (The Beast) весом более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Автомобиль стоимостью 1,2 миллиона долларов США способен выдерживать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия.

    REUTERS Kevin Coombs
    Автомобиль Дональда Трампа

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича.

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