Трамп еще не определился по санкциям против России - Белый дом

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пока не определился со своей позицией относительно антироссийских санкций, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции", — ответил он на вопрос, какова позиция США по санкциям против России.

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Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила по итогам встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что санкции США против России останутся в силе, "пока Москва не изменит действия, которые к этому привели".

США ввели санкции против российских лиц компаний в связи с в Украине, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет такие обвинения бездоказательными.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.