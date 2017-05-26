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    Трамп еще не определился по санкциям против России - Белый дом

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (352)

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    Глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что "президент все еще рассматривает этот вопрос".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пока не определился со своей позицией относительно антироссийских санкций, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

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    "Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции", — ответил он на вопрос, какова позиция США по санкциям против России.

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    Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила по итогам встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что санкции США против России останутся в силе, "пока Москва не изменит действия, которые к этому привели".

    США ввели санкции против российских лиц компаний в связи с в Украине, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Москва называет такие обвинения бездоказательными.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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