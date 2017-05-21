Япония готова к новым санкциям против КНДР

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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что власти Японии могут ввести новые санкции против КНДР, а также инициировать принятие новых санкций Совбезом ООН, если КНДР продолжит провокации, информирует телекомпания NHK.

"В том, что касается резолюций Совета безопасности ООН, то есть мнение о том, достаточно ли только этих мер? (В этой ситуации – ред.) правительство должно рассмотреть более эффективные меры. У нас есть понимание этой проблемы, и в действительности мы рассматриваем (такие меры – ред.)", — сказал министр.

Он отметил также, что, на его взгляд, есть три направления, по которым Япония должна реагировать на продолжающиеся провокационные действия КНДР.

"Обеспечить взаимодействие с мировым сообществом, употребив наше дипломатическое влияние. Обеспечить себя постоянной полноценной системой противоракетной обороны. Использовать рычаги сдерживания и реагирования, заложенные в японо-американском союзе", — подчеркнул министр.

В понедельник Северная Корея официально подтвердила, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.