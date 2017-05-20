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    Арабская коалиция сбила пущенный хуситами снаряд вблизи Эр-Рияда

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (222)

    (обновлено: )21
    Согласно заявлению коалиции, подразделения ПВО "перехватили баллистический снаряд, который был запущен повстанцами-хуситами по ненаселенной территории".
    Повстанец в Йемене. Архивное фото
    REUTERS Mohamed al-Sayaghi

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила снаряд, запущенный йеменскими повстанцами-хуситами, вблизи Эр-Рияда, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление коалиции.

    Смотрите также: Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене

    Согласно заявлению, подразделения ПВО "перехватили баллистический снаряд, который был запущен повстанцами-хуситами по ненаселенной территории". Инцидент произошел в 180 километрах к юго-западу от столицы.

    Ранее йеменские повстанцы-хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

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