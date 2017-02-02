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    Пентагон: при ударе в Йемене могли погибнуть мирные жители

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    Военная кампания в Йемене (219)

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    Согласно заявлению Центрального командования американских вооруженных сил, группа специалистов констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Удар по боевикам "Аль-Каиды" в Йемене, нанесенный ВВС США 29 января, мог привести к гибели мирных граждан, в том числе детей, сообщило в среду Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ).

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    "Группа специалистов, определенная руководителем операции, с сожалением констатировала, что в результате удара в Йемене 29 января могли погибнуть мирные граждане. Среди жертв могут быть дети", — говорится в сообщении.

    В нем также отмечается, что "продолжающаяся проверка должна определить, есть ли еще неучтенные жертвы среди гражданского населения в результате операции, в ходе которой погиб американский военнослужащий Уильям "Райан" Оуэнс и получили ранения еще три представителя вооруженных сил США".

    По данным СЕНТКОМ, в этом случае "имела место стрельба из легкого вооружения, были применены гранаты и огонь с воздуха". Согласно этой информации, именно в результате огневой поддержки с воздуха могли погибнуть мирные граждане.

    Ранее в среду на базу ВВС США в Довере (штат Делавэр) было доставлено тело Оуэнса. Для его встречи туда прибыл президент США Дональд Трамп.

    Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на йеменского чиновника сообщало, что в результате операции США против "Аль-Каиды" при участии беспилотников и вертолетов в провинции Эль-Бейда погибли 16 мирных жителей, 41 боевик ликвидирован. По данным агентства, это была первая широкомасштабная операция американских вооруженных сил в Йемене после вступления Трампа в должность президента 20 января. В операции погиб один американский военный, еще трое получили ранения, четвертый человек пострадал при жесткой посадке самолета близ места операции.

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