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    Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат в Йемене

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (217)

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    По информации СМИ Саудовской Аравии, в результате нападения на саудовский фрегат у йеменского порта Ходейда в Красном море погибли два человека, трое получили ранения.
    Солдат из Объединенных Арабских Эмиратов стоит на страже рядом с военным самолетом ОАЭ в аэропорту Адена, Йемен
    REUTERS Nasser Awad

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат у йеменского порта Ходейда в Красном море, передает агентство Рейтер.

    Последствия авиаудара в Йемене
    REUTERS Khaled Abdullah
    Последствия авиаудара в Йемене

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    Еще три человека получили ранения, отмечается в сообщении агентства со ссылкой на саудовские СМИ.

    Город Ходейда находится под контролем повстанцев-хуситов.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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