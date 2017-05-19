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    Хуситы объявили о пуске баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (221)

    (обновлено: )298
    На данный момент распространенная повстанцами информация о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда проверяется.
    Протесты хуситов в Сане против авиаударов. Архивное фото
    REUTERS Khaled Abdullah

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Йеменские повстанцы-хуситы заявили о запуске баллистической ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, сообщает агентство Рейтер.

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    По данным агентства, на данный момент распространенная повстанцами информация проверяется.

    Власти Саудовской Аравии пока никак не прокомментировали ситуацию

    В Йемене с 2014 года продолжается военный конфликт центральных властей с шиитскими-повстанцами хуситами. На фоне этого конфликта в мае 2017 года обострились отношения властей с местными лидерами Южного Йемена, и последние заявили о создании независимого политического совета.

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