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    США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

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    Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что силы США в результате авиаудара в Йемене уничтожили одного из командиров группировки "Аль-Каида" Абдул Ахмеда аль-Алаки.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. В результате авиаудара США в Йемене уничтожен один из командиров группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    "Силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки. Мы подтверждаем его смерть в результате удара 23 апреля в Йемене", — сказал Дэвис на брифинге.

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    По его словам, также были уничтожены еще семь боевиков группировки.

    В конце марта Пентагон сообщил об уничтожении в Афганистане известного террориста "Аль-Каиды". 

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