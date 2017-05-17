В Испании мужчина с топором пытался напасть на прохожих

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники испанской полиции обезвредили мужчину в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), который ходил по улицам города и угрожал прохожим топором, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

При попытке его задержать он напал на полицейского.

Мужчина нанес удар по стеклу автомобиля, в котором находился человек. На место был вызван полицейский наряд. Стражи правопорядка приказали мужчине положить топор, однако тот не подчинился и попытался ударить одного из сотрудников. Мужчина был нейтрализован.

Нападавший доставлен в больницу, где пройдет психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников.