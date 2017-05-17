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    В мире

    В Испании мужчина с топором пытался напасть на прохожих

    (обновлено: )1410
    Стражи правопорядка приказали мужчине положить топор, однако тот не подчинился и попытался ударить одного из сотрудников. Мужчина был нейтрализован.
    Полиция Испании
    flickr.com/Contando Estrelas

    МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники испанской полиции обезвредили мужчину в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), который ходил по улицам города и угрожал прохожим топором, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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    При попытке его задержать он напал на полицейского.

    Мужчина нанес удар по стеклу автомобиля, в котором находился человек. На место был вызван полицейский наряд. Стражи правопорядка приказали мужчине положить топор, однако тот не подчинился и попытался ударить одного из сотрудников. Мужчина был нейтрализован.

    Нападавший доставлен в больницу, где пройдет психиатрическую экспертизу.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников.

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