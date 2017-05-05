наверх
05.05.201716:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом мужчина с топором начал крушить автомобили

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (29)

    (обновлено: )20420
    Инцидент произошел в Василькове. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что на одной из центральных улиц города неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с топором в руках повредил автомобили.
    Мужчина с топором. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области мужчина с топором набросился на припаркованные возле торгового центра автомобили, повреждены две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

    Появилось видео убийства около McDonald's в Киеве
    Канал поліція Києва на youtube
    В Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте

    Согласно сообщению, инцидент произошел в Василькове. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что на одной из центральных улиц города неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с топором в руках повредил автомобили.

    Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что мужчина, закрыв лицо шарфом, выкрикивая угрожающие реплики, топором разбил два автомобиля — Lexus и BMW, после чего скрылся на мотороллере в неизвестном направлении.

    "Злоумышленником оказался 35-летний житель города Василькова, у которого изъято вещественное доказательство – топор. Сейчас полицейские выясняют причины столь агрессивного поведения молодого человека", — отмечается в сообщении.

    По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

    В конце апреля В Ужгороде в машину журналиста воткнули топор.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка