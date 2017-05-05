Под Киевом мужчина с топором начал крушить автомобили

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области мужчина с топором набросился на припаркованные возле торгового центра автомобили, повреждены две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Василькове. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что на одной из центральных улиц города неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с топором в руках повредил автомобили.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что мужчина, закрыв лицо шарфом, выкрикивая угрожающие реплики, топором разбил два автомобиля — Lexus и BMW, после чего скрылся на мотороллере в неизвестном направлении.

"Злоумышленником оказался 35-летний житель города Василькова, у которого изъято вещественное доказательство – топор. Сейчас полицейские выясняют причины столь агрессивного поведения молодого человека", — отмечается в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

В конце апреля В Ужгороде в машину журналиста воткнули топор.