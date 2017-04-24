В Ужгороде в машину журналиста воткнули топор

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль журналиста "Специального контроля" Александра Прозора повредили в Ужгороде в ночь на понедельник, воткнув в автомобиль топор.

"На месте работает полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении "Специального контроля" в Facebook.

Facebook "Специального контроля" В Ужгороде в машину активиста воткнули топор

Сообщается, что журналист боролся с незаконными игровыми заведениями.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист Украины Сергей Лозовенко напал на журналиста и пытался забрать фотокамеру. Инцидент произошел на "закрытом" собрании трудового коллектива Николаевского академического художественного русского драматического театра.