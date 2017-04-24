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    В Ужгороде в машину журналиста воткнули топор

    (обновлено: )32411
    Сообщается, что журналист, в автомобиль которого воткнули топор, боролся с незаконными игровыми заведениями. На месте инцидента работали правоохарнители.
    В Ужгороде в машину активиста воткнули топор
    Facebook "Специального контроля"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль журналиста "Специального контроля" Александра Прозора повредили в Ужгороде в ночь на понедельник, воткнув в автомобиль топор.

    "На месте работает полиция и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении "Специального контроля" в Facebook.

    Facebook "Специального контроля"
    В Ужгороде в машину активиста воткнули топор

    Сообщается, что журналист боролся с незаконными игровыми заведениями.

    Ранее сообщалось, что заслуженный артист Украины Сергей Лозовенко напал на журналиста и пытался забрать фотокамеру. Инцидент произошел на "закрытом" собрании трудового коллектива Николаевского академического художественного русского драматического театра.

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