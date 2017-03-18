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    В Таллине мужчина с топором ворвался в банк – СМИ

    (обновлено: )17
    Согласно информации, полицейские, прибывшие на место, задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок. Мотивы его поступка пока не установлены.
    Полиция Эстонии
    RIA News Нисаметдинов Тимур

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Мужчина с топором ворвался в контору банка SEB в центре Таллина и разбил терминал и компьютеры. Об этом сообщил в субботу портал Delfi. Полиция задержала злоумышленника.

    Пистолет
    RIA News
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    "Мужчина с топором разбил стекло в главной конторе банка SEB на улице Торнимяэ в центре Таллина, которая была закрыта по случаю выходного дня, ворвался в помещение и разбил терминал и несколько компьютеров", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что "прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок". "Мотивы его поступка пока не установлены", — добавляет портал.

    Ранее сообщалось, что мужчина, с топором напавший на людей на главном вокзале Дюссельдорфа и ранивший пять человек, вероятно, имеет проблемы с психикой.

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