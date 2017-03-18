В Таллине мужчина с топором ворвался в банк – СМИ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Мужчина с топором ворвался в контору банка SEB в центре Таллина и разбил терминал и компьютеры. Об этом сообщил в субботу портал Delfi. Полиция задержала злоумышленника.

"Мужчина с топором разбил стекло в главной конторе банка SEB на улице Торнимяэ в центре Таллина, которая была закрыта по случаю выходного дня, ворвался в помещение и разбил терминал и несколько компьютеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок". "Мотивы его поступка пока не установлены", — добавляет портал.

Ранее сообщалось, что мужчина, с топором напавший на людей на главном вокзале Дюссельдорфа и ранивший пять человек, вероятно, имеет проблемы с психикой.