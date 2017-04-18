В Мелитополе группа людей с битами и топорами разгромили машины

КИЕВ, 18 апр — РАИ Новости Украина. Две машины разгромили в ночь на вторник в Мелитополе Запорожской области, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на ул. Казарцева.

ria-m.tv В Мелитополе разгромили авто

"И хоть рядом на стоянке под домом было около 20 автомобилей, выбрали Skoda и микроавтобус Mercedes не случайно, в этом уверен их владелец, Евгений", — пишет ria-m.tv.

Мужчина сообщил, что в адрес его семьи давно поступают угрозы, а неделю назад он обратился в полицию. Погром собственных машин пострадавший и его супруга увидели со своего балкона.

Мужчина отметил, что знает, кто стоит за нападением.

Ранее сообщалось, что под Коломыей Renault врезался в автобус, есть жертвы.