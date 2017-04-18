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    Происшествия

    В Мелитополе группа людей с битами и топорами разгромили машины

    (обновлено: )112311
    Skoda и микроавтобус Mercedes, на которые было совершено нападение, принадлежат местному жителю Евгению, который сообщил о поступающих угрозах в адрес своей семьи.
    В Мелитополе разгромили авто
    ria-m.tv

    КИЕВ, 18 апр — РАИ Новости Украина. Две машины разгромили в ночь на вторник в Мелитополе Запорожской области, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома на ул. Казарцева.

    ria-m.tv
    В Мелитополе разгромили авто

    "И хоть рядом на стоянке под домом было около 20 автомобилей, выбрали Skoda и микроавтобус Mercedes не случайно, в этом уверен их владелец, Евгений", — пишет ria-m.tv.

    Мужчина сообщил, что в адрес его семьи давно поступают угрозы, а неделю назад он обратился в полицию. Погром собственных машин пострадавший и его супруга увидели со своего балкона.

    Мужчина отметил, что знает, кто стоит за нападением.

    Ранее сообщалось, что под Коломыей Renault врезался в автобус, есть жертвы.

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