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    Под Коломыей Renault врезался в автобус, есть жертвы

    (обновлено: )7820
    По данным региональных СМИ, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус. Четыре человека погибли, один - в тяжелом состоянии.
    ДТП в Ивано-Франковской области
    galka.if.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Между селами Мишин и Стопчатов Ивано-Франковской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", в результате инцидента погибли четыре человека, сообщают местные СМИ.

    "Четверо пассажиров автомобиля Renault погибли, за жизнь еще одного борются врачи. Все пассажиры легковушки — жители Коломыи и района", — сообщает "Галка".

    galka.if.ua
    ДТП в Ивано-Франковской области

    При аварии пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров, они госпитализированы в Коломыйскую районную больницу. Причины аварии устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

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