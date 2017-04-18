Под Коломыей Renault врезался в автобус, есть жертвы

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Между селами Мишин и Стопчатов Ивано-Франковской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", в результате инцидента погибли четыре человека, сообщают местные СМИ.
"Четверо пассажиров автомобиля Renault погибли, за жизнь еще одного борются врачи. Все пассажиры легковушки — жители Коломыи и района", — сообщает "Галка".
ДТП в Ивано-Франковской области
При аварии пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров, они госпитализированы в Коломыйскую районную больницу. Причины аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.