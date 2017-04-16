У аэропорта Могадишо взорвалась машина, есть жертвы

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КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль со взрывчаткой, передает агентство Синьхуа.

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Власти сообщают о нескольких погибших. Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом слышны звуки взрывов.

Как отмечает агентство, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности. После взрыва завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

По словам очевидцев, также были выпущены три мины, которые упали в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.

Напомним, накануне в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.