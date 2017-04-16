наверх
16.04.201721:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    У аэропорта Могадишо взорвалась машина, есть жертвы

    (обновлено: )67
    По данным СМИ, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности.
    Теракт в Могадишо. Архивное фото
    REUTERS/Feisal Omar

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль со взрывчаткой, передает агентство Синьхуа.

    Теракт в престижном отеле Могадишо
    канал RT в YouTube
    Теракт в престижном отеле Могадишо: 14 погибших

    Читайте также: Пасха в зоне АТО: просто обстрелов стало меньше – спецкор

    Власти сообщают о нескольких погибших. Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом слышны звуки взрывов.

    Как отмечает агентство, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности. После взрыва завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

    По словам очевидцев, также были выпущены три мины, которые упали в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.

    Напомним, накануне в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пасха в Мариуполе
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Герберт Макмастер
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана