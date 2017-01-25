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    Теракт в престижном отеле Могадишо: 14 погибших

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    Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.
    канал RT в YouTube

    По меньшей мере 14 человек погибли при нападении боевиков на отель в столице Сомали Могадишо, передает агентство DPA со ссылкой на полицию и очевидцев.

    Мощный взрыв у здания ООН в Могадишо
    канал RT в YouTube
    ВИДЕО. Мощный взрыв у здания ООН в Могадишо: 13 погибших

    "Не менее 14 человек погибли при подрыве автомобиля у отеля в Могадишо", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

    Утром в среду в ворота отеля Dayah врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба.

    Между тем, как передает агентство Франс Пресс, в ходе атаки пострадали четверо журналистов, поспешивших на место происшествия после того, как прогремел первый взрыв.

    Отель Dayah расположен неподалеку от здания сомалийского парламента. Его постояльцами часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.

    Ранее полиция Сомали сообщила о 15 погибших и 25 раненых в результате атаки радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в Могадишо.

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