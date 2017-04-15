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    В Алеппо прогремел взрыв, погибли 22 человека - СМИ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (240)

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    Согласно информации, в Алеппо в западном районе Рашидин возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.
    Ситуация в Алеппо
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, около 50 человек получили ранения, сообщает сирийский госканал "Аль-Ихбария".

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.

    "Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — сообщает государственный новостной канал.

    "В Рашидин возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине",- сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо. 

    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции арестовали женщину, которая пыталась привести в действие пояс со взрывчаткой в сирийском городе Хомс.

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