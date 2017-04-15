В Алеппо прогремел взрыв, погибли 22 человека - СМИ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, около 50 человек получили ранения, сообщает сирийский госканал "Аль-Ихбария".

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Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.

"Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — сообщает государственный новостной канал.

"В Рашидин возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине",- сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции арестовали женщину, которая пыталась привести в действие пояс со взрывчаткой в сирийском городе Хомс.