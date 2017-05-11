В Харькове на пенсионера напали с топором на улице

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестный набросился на улице с топором на 66-летнего мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина госпитализирован с травмами головы и грудной клетки.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа подразделения во главе с руководством. Осмотром места происшествия было предварительно установлено, что потерпевший передвигался по улице Краснодарской, когда на него сзади неожиданно налетел неизвестный мужчина, одетый в темную одежду, и ударил жертву несколько раз по голове и в область грудной клетки предметом, похожим и топор. Пострадавшего госпитализировал", — сообщает подробности нападения полиция.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления обстоятельств правонарушения и личности нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников.