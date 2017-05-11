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    Происшествия

    В Харькове на пенсионера напали с топором на улице

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (49)

    (обновлено: )8
    В Национальной полиции Харькова сообщили, что преступник ударил жертву несколько раз по голове и в область грудной клетки предметом, похожим и топор.
    Нападение с топором. Архивное фото
    ГУ НП в г. Киев

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестный набросился на улице с топором на 66-летнего мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

    Профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Мужчина госпитализирован с травмами головы и грудной клетки.

    "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа подразделения во главе с руководством. Осмотром места происшествия было предварительно установлено, что потерпевший передвигался по улице Краснодарской, когда на него сзади неожиданно налетел неизвестный мужчина, одетый в темную одежду, и ударил жертву несколько раз по голове и в область грудной клетки предметом, похожим и топор. Пострадавшего госпитализировал", — сообщает подробности нападения полиция.

    Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Правоохранители принимают все необходимые меры для установления обстоятельств правонарушения и личности нападавшего.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. 

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