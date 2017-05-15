Марин Ле Пен вернулась на пост главы "Национального фронта"

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась к руководству партией "Национальный фронт" после взятого на время президентской кампании отпуска.

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Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии и передала эту должность Стиву Бриуа, вице-президенту "Национального фронта".

"Горжусь тем доверием, которое Марин Ле Пен оказала мне. Она сегодня вернулась к президентству в "Нацфронте". Курс — на выборы в парламент", — написал он в своем твиттере.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.