наверх
15.05.201717:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Марин Ле Пен вернулась на пост главы "Национального фронта"

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (221)

    (обновлено: )31
    Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии и передала эту должность Стиву Бриуа, вице-президенту "Национального фронта".
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась к руководству партией "Национальный фронт" после взятого на время президентской кампании отпуска.

    Инаугурация Макрона
    Канал FRANCE 24 English в Youtube
    Церемония инаугурации Эммануэля Макрона

    Смотрите также: Вслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже

    Во время предвыборной кампании до второго тура Ле Пен ушла с поста главы партии и передала эту должность Стиву Бриуа, вице-президенту "Национального фронта".

    "Горжусь тем доверием, которое Марин Ле Пен оказала мне. Она сегодня вернулась к президентству в "Нацфронте". Курс — на выборы в парламент", — написал он в своем твиттере.

    Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

    До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Одессе вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Конференц-зал Premier в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Экономист, публицист, руководитель проекта "Успешная страна" Андрей Блинов
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко