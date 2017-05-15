Вслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже

Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 мая, официально вступил в должность президента Франции.

Церемония передачи власти от Франсуа Олланда 39-летнему Макрону прошла в Елисейском дворце утром.

После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

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Многие обратили внимание на наряд 64-летней жены Макрона Бриджит и упрекнули ее в копировании образа Меланьи Трамп.