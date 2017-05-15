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15.05.201712:29
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    Вслед за Меланьей Трамп. Супруга Макрона на инаугурации в Париже

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (219)

    (обновлено: )27501
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    ERIC FEFERBERG / AFP
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    Eric FEFERBERG / AFP
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    CHARLES PLATIAU / POOL / AFP
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    YOAN VALAT / POOL / AFP
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    AP Photo/Christophe Ena
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    REUTERS Charles Platiau
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    AP Photo/Christophe Ena
    Бриджит Макрон на инаугурации в Париже
    AP Photo/Thibault Camus

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    Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 мая, официально вступил в должность президента Франции.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Mark RALSTON/AFP
    Инаугурация Дональда Трампа

    Церемония передачи власти от Франсуа Олланда 39-летнему Макрону прошла в Елисейском дворце утром.

    После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

    Смотрите также: Первая леди Франции: экс-учительница Макрона, которая старше его на 25 лет

    Многие обратили внимание на наряд 64-летней жены Макрона Бриджит и упрекнули ее в копировании образа Меланьи Трамп.

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