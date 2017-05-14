О чем пишут в мире: инаугурация Макрона, новая ракета КНДР

РИА Новости Украина

Передача факела

Французские издания Monde, Figaro и Journal du Dimanche освещают важное событие в политической жизни Франции: вступление в должность избранного президента Эммануэля Макрона, которое произойдет 14 мая.

Как пишет Figaro, в воскресенье "на ступеньках Елисейского дворца Макрона будет сопровождать его предшественник", чтобы "передать факел": "государственные тайны и ядерные коды".

По мнению Monde, церемония передачи власти, намеченная на 10 утра, будет "основана на традиции и протоколе": сначала в праздничном зале Елисейского дворца глава Конституционного совета Франции официально объявит результаты выборов, после чего Макрон подпишет "акт инаугурации". Далее Макрон и Олланд обсудят ряд вопросов государственной важности в президентском кабинете.

"Потом Франсуа Олланд покинет это место, завершая таким образом пятилетку со слабым итогом, которая привела к невиданному в Пятой республике политическому переустройству", — заключает Monde.

В интервью Journal du Dimanche Олланд признался, что не будет давать советы избранному президенту, а лишь обсудит с ним самые основные вопросы европейской и мировой политики.

"Я не собираюсь давать ему советы, я поговорю с ним на основные темы. О том, что не терпит отлагательств", — цитирует издание Олланда.

По информации газеты, в ходе беседы политики затронут такие вопросы, как подготовка к G7, соблюдение соглашения по климату COP21, ситуацию в Греции, вовлеченность французских вооруженных сил в ситуацию в Ираке и Сирии.

Пуск ракеты КНДР

В воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья неподалеку от границы с Китаем. Как уточняет Washington Post, пуск произошел с того же места, откуда ранее были запущены "две загадочные ракеты, которые, согласно мнениям некоторых аналитиков, могли быть межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достичь территории США". Так или иначе, в данном случае, как заявили в Пентагоне, выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

В то же время Wall Street Journal со ссылкой на экспертов пишет, что КНДР, вероятно, испытала новый тип баллистической ракеты большей дальности, чем при любом из предыдущих успешных пусков. Также СМИ отмечают, что это произошло менее чем через неделю после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи, который, придерживаясь либеральных взглядов, выступает за диалог с КНДР. Мун Чжэ Ин назвал пуск провокацией, подрывающей основы безопасности региона, и созвал экстренное заседание совета национальной безопасности.

Финал Евровидения

Мировые издания обсуждают окончание очередного международного музыкального конкурса Евровидение и его победителя — португальца Сальвадора Собрала, продвигающего идею "музыки, которая что-то значит". О своей миссии он рассказал в небольшой речи после оглашения результатов.

"Мы жили в мире "фаст-фуд музыки" без содержания. Но музыка – это чувство, а не фейерверк. Его победа может стать победой музыки со смыслом", — пишет журнал Spiegel.

Одной из отличительных черт португальца на конкурсе стала манера выступления: как пишут СМИ, он завоевал сердца зрителей простотой, стоя в одиночестве на маленькой сцене в центре зала, выступая без особых спецэффектов или подтанцовки.

Песню для исполнителя – джазовую балладу о любви – написала его сестра. Эта победа на Евровидении стала первой для Португалии после 53 лет попыток, отмечает газета Independent. Примечательно, что португалец быстро стал фаворитом нынешнего конкурса, так же, как и исполнитель из Италии Франческо Габбиани, оказавшийся в результате на шестом месте.

"Красочная, громкая, экстравагантная – но не победная песня", — так описывает композицию итальянца таблоид Bild.

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В этом году в конкурсе не участвовали исполнители из РФ. Представлять Россию должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Французы создали образ идеального премьера

Французское издание Journal du Dimanche публикует результаты исследования общественного мнения, которое показывает, каким французы видят идеального премьер-министра при президенте Эммануэле Макроне.

Согласно результатам опроса, в качестве нового премьера французы хотели бы видеть достаточно молодого мужчину, не такого, как избранный президент, но не старше 50 лет. Отмечается, что три предыдущих премьера "вступали в Отель Матиньон после пятидесяти": так, Бернару Казневу и Франсуа Фийону было по 53, а Мануэлю Вальсу – 51.

Издание добавляет, что новый французский премьер должен иметь опыт работы в сфере, не связанной с политикой, "предпочтительно — в частном секторе". Французы также хотели бы, чтобы новый премьер говорил по-английски и совершал поездки за границу. Как отмечает издание, "такие критерии показывают, что французы хотят совершенно иного главу правительства, нежели все предыдущие".