Три человека пострадали в результате стрельбы во Франции - СМИ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы во французском департаменте Сена и Марна, сообщает новостной портал Republique 77 со ссылкой на полицию.

По данным портала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье. Выстрелы раздались в месте скопления около 40 молодых людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

Детали инцидента остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался.