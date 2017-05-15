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    Три человека пострадали в результате стрельбы во Франции - СМИ

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    Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье. Выстрелы раздались в месте скопления около 40 молодых людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис.
    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы во французском департаменте Сена и Марна, сообщает новостной портал Republique 77 со ссылкой на полицию.

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    По данным портала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье. Выстрелы раздались в месте скопления около 40 молодых людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис.

    На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

    Детали инцидента остаются неизвестными.

    Ранее сообщалось, что неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался.

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