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    Во Львове таксисты устроили стрельбу возле вокзала

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (46)

    (обновлено: )115
    Мужчина начал обвинять патрульных, что это они ему подбросили оружие. По предварительным выводам, это травматический пистолет для отстрела резиновых пуль. Хулиганами оказались львовяне возрастом 28 и 30 лет, в этом районе таксуют.
    Во Львове пьяные таксисты устроили стрельбу возле вокзала
    Facebook: lvivpolice

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. На улице Черновицкой во Львове патрульные задержали двух хулиганов, устроивших стрельбу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

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    Около 1:00 ночи два человека в состоянии сильного алкогольного опьянения вели себя агрессивно. Очевидцы сообщили в полицию, что они стреляют из оружия. Во время проверки инспекторы обнаружили у одного из них пистолет.

    Мужчина начал обвинять патрульных, что это они ему подбросили оружие. По предварительным выводам, это травматический пистолет для отстрела резиновых пуль. Хулиганами оказались львовяне возрастом 28 и 30 лет, в этом районе таксуют. Они неоднократно уже привлекались к ответственности за хулиганские действия.

    За нарушение общественного порядка и нецензурную брань на мужчин составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство). Дальнейшую судьбу мужчины будут решать следователи Железнодорожного отдела полиции.

    Ранее полицейские в Киеве обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения. Он работал таксистом.

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